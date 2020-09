Coronavirus: in Trentino 29 nuovi contagi, casi in aumento anche in Alto Adige: +26

La situazione dei contagi in Trentino vede venerdì 29 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui solo sei sintomatici

Trento/Bolzano – I dati, ancora parziali e in fase di aggiornamento, sono stati comunicati oggi dal direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss), Pier Paolo Benetollo. Nove casi appartengono al settore agroalimentare e tre al settore carni, dove proseguono gli accertamenti epidemiologici, in particolare sui contatti extralavorativi delle persone risultate positive.

Il focolaio di “Furlani carni”, ha spiegato Benetollo, è considerato circoscritto. Sono state trovate complessivamente 180 persone positive, di cui 107 lavoratori e 73 nei contatti extralavorativi. Sempre nel settore carni sono stati individuate sette persone positive in altre sue aziende, mentre in una quarta risultano positive 37 persone. In quest’ultimo caso, sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sui contatti extralavorativi.

“La situazione è monitorata in modo costante e possiamo dire che è sotto controllo. Vogliamo arrivare in sicurezza all’apertura delle scuole del Trentino, prevista per lunedì 14 settembre”, ha concluso il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

La situazione in Alto Adige

Anche in Alto Adige continua a salire il numero di nuovi casi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.009 tamponi.

Sono stati registrati 26 nuovi casi positivi. Giovedì sono stati invece 20. In isolamento domiciliare si trovano 1.332, delle quali 44 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Resta invariato il numero di pazienti si trovano in normali reparti ospedalieri (8), mentre la terapia intensiva Covid risulta attualmente vuota.

