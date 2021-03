Coronavirus, in Trentino 2 decessi, 190 contagi e 295 guarigioni, aumentano ricoveri in terapia intensiva

Posted on

Specie per truffe e-commerce e casi phishing NordEst – Sono state 36 le persone denunciate dal 2016 ad oggi dai carabinieri di Mestre per reati commessi in internet, specie per truffa nell’e-commerce. Le indagini sono partite essenzialmente dalle denunce di cittadini truffati o raggirati; un fenomeno che ha interessato tanto la terraferma di Venezia quanto il […]