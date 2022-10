Coronavirus in Trentino: 2 anziani deceduti, i dati dal bollettino di lunedì 3 ottobre 2022

Posted on

Pubblicato dal WWF e disponibile per lo scaricamento gratuito Dopo mesi di sforzi assidui in stretta collaborazione con la Società di Scienze Naturali e con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, la “Guida alla Biodiversità urbana in Trentino Alto Adige” è finalmente disponibile! Il WWF arricchisce le proprie pubblicazioni con una ricchissima guida […]