Coronavirus: in Alto Adige un positivo su 484 test

Nessun paziente in terapia intensiva, 8 pazienti in ospedale

Bolzano – Nelle ultime 24 ore, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha identificato una nuova infezione da coronavirus, su 484 tamponi effettuati. In totale, il numero delle persone positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale quindi a 2.775.

Nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private i pazienti Covid ricoverati sono 8, mentre sono 5 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Nessuno in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare o in quarantena sono 1.196. I guariti sono 2.355 (uno in più rispetto a ieri) ai quali si aggiungono 883 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.