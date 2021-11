Coronavirus, in Alto Adige 1 vittima e 256 contagi. Variante Omicron, Oms: “Nessun morto, ma rischi molto alti”

Posted on

Con un numero massimo di chiamate giornaliere in ingresso, risposte e non risposte, che è arrivato a 2010 il 25 giugno, un tempo medio di attesa di 10,37’’ per tutte le chiamate in ingresso e 3113 chiamate abbandonate prima dei 4 squilli (20 secondi). Nella zona del Trentino orientale, nel Primiero, al 6 luglio il servizio […]