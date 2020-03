Coronavirus, secondo decesso in Trentino: è don Luigi Trottner, 171 contagi

Fugatti: “Oggi il fronte dei giovani è restare a casa. Grazie ai medici che rientrano. Nessun positivo in Giunta”

Trento – Seconda vittima da coronavirus in Trentino. Si tratta di don Luigi Trottner, parroco di Capitello di Fassa. E’ deceduto all’ospedale di Rovereto.

Lutto nella Chiesa trentina per la scomparsa a 86 anni di don Luigi Trottner, parroco di Campitello di Fassa. Nato a Vigo di Fassa nel 1933, venne ordinato presbitero nel 1962. Dopo aver svolto il ministero per alcuni anni fuori Diocesi, divenne parroco di Alba e Penia (1981-1982) e in seguito di Canazei (1982-2000). Nel 1999 gli venne affidata la parrocchia di Campitello, che dunque guidava da più di vent’anni. Si è spento dopo breve malattia. Don Luigi era anche direttore del notiziario delle parrocchie della val di Fassa “La Campana della Pieve”.

Appello del Presidente della Provincia ai giovani: non uscite di casa ed evitate assembramenti per il bene dei vostri genitori e dei vostri nonni che sono più a rischio.

I dati aggiornati

L’assessore provinciale Stefania Segnana ha invece aggiornato la situazione dei nuovi contagi. Sono 171 le persone contagiate fino ad oggi in Trentino, 101 a domicilio e 45 nei reparti di malattie infettive. I casi, registrati alle 14 di venerdì, sono aumentati di 56 persone rispetto a giovedì. Sono invece 7 le persone in terapia intensiva, 12 in alta intensità.

Ci sono anche i primi casi di medici contagiati: si tratta di quattro camici bianchi dell’ospedale di Tione, che operavano nel reparto di ortopedia. 600 le persone in quarantena in Trentino.

Le reti territoriali

Nuovo Numero di telefono 0461-495244, gratuito, presso la Centrale Unica di Emergenza di via Pedrotti a Trento per necessità quali la spesa, i farmaci, l’ascolto. Le richieste saranno raccolte da personale qualificato e debitamente formato del Dipartimento Salute che risponderanno sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Sul territorio poi entreranno in azione reti territoriali attivate dai servizi sociali delle Comunità di Valle e direttamente dal punto provinciale.

Si cercano medici e operatori sanitari

Apss cerca medici e personale sanitario per far fronte alle crescenti richieste di assistenza che si verranno a creare nel corso dell’emergenza coronavirus. Le figure professionali ricercate sono soprattutto anestesisti e internisti anche specializzandi, infermieri, assistenti sanitari, tecnici sanitari. La ricerca è aperta anche ai pensionati. È prevista la stipulazione di un contratto in libera professione o CoCoCo di durata non superiore a sei mesi, prorogabili se perdura lo stato di emergenza. Sul sito Apss e all’indirizzo https://servizi.apss.tn.it/candidatura/ è disponibile il form da compilare per presentare la propria candidatura.

Uffici APSS chiusi al pubblico

Gli uffici amministrativi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (anagrafe, prestazioni, assistenza protesica e autorizzazioni) sono operativi, ma nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza coronavirus sono contattabili solo via mail o telefono. Tutte le richieste saranno accolte ed evase nel più breve tempo possibile. Le autorizzazioni dei dispositivi per diabete, incontinenza, stomie, medicazioni in scadenza dal 1 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate d’ufficio fino al 30 giugno 2020.

Il punto della Provincia

In tutto il #Trentino per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti) sarà possibile contattare il numero verde 800390270 (elastibus) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per richiedere uno specifico trasporto gratuito, purché la richiesta arrivi entro le 17 del giorno precedente. II servizi di trasporto (gratuito) saranno svolti dalle imprese del consorzio trentino autonoleggiatori. Il servizio di prenotazione sarà attivo da sabato 14 marzo 2020.

