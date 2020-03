Coronavirus, il 31 marzo bandiere a mezz’asta in Italia. Nuova impennata positivi in Veneto: videoconferenza Regione e Protezione civile 27 marzo

NordEst – Nuova impennata dei positivi al Coronavirus in Veneto. Preoccupa la situazione di Verona.

Il governatore – che proprio venerdì 27 marzo compie 52 anni – continua a ricordare ai veneti l’importanza di restare a casa.

“Oggi Rilancio un appello dei corrieri, i riders, esposti per consegnare di tutto a domicilio. Ma mi dicono che devono consegnare tante monate: evitate di comprare cose inutili, custodie dei telefonini e cose simili. Abbiamo delle novità anche tecnologiche: il governo deve fare un salto in più. Ci sono ad esempio droni che misurano le temperature di chi è per strada, usiamo la tecnologia per combattere il virus”.

Bandiere a mezz’asta. L’iniziativa per presidente dell’Anci in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Ok anche in Italia agli antimalarici per la cura dei pazienti positivi al Covid19. Positivi 310 medici e infermieri degli Spedali di Brescia. Continua il sacrificio dei camici bianchi: 44 i medici morti. In Lombardia contagi ancora in crescita. A Codogno 6 nuovi casi dopo l’apertura della zona rossa.La ministra Catalfo annuncia che sono in arrivo i Bonus per le baby sitter. Al cantiere del nuovo ponte di Genova 50 operai in quarantena.

Il sindaco di Asolo lascia l’ufficio comunale e, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, torna in corsia all’ospedale per fare la professione che svolgeva prima: l’infermiere. Lo ha annunciato lo stesso Mauro Migliorini, in un video messaggio sui social. Rientro al lavoro a tempo pieno, come infermiere, in un reparto di rianimazione dedicato ai pazienti Covid. “Devo limitare quanto più possibile i miei contatti e la mia socialità. Non potrò essere presente fisicamente, ma il sindaco di Asolo continuerà ad esserci” ha detto Migliorini.

