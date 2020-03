Coronavirus, Guardia di Finanza in campo nel Bellunese: nuovi controlli e altre segnalazioni

Continua l’attività dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno volta alla prevenzione e tutela della salute pubblica, nell’alveo delle direttive emanate dalla locale Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Belluno – Nel periodo dal 20 marzo scorso alla data odierna, la Finanza bellunese informa che sono state impiegate su strada 34 pattuglie nell’intero territorio provinciale, da sommare a 18 ulteriori pattuglie del Soccorso

Alpino/S.A.G.F. – di Cortina d’Ampezzo e di Auronzo di Cadore presso i principali sentieri turistici di montagna delle dolomiti bellunesi.

Sono stati effettuati oltre 460 controlli, sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle disposizioni limitative contenute nei D.P.C.M. attualmente in vigore, constatandone una generalizzata corretta attuazione da parte della popolazione controllata.

Tre persone sono state segnalate alla locale Autorità Giudiziaria: una ritrovata a fare attività sportiva su una pista ciclabile di Cortina d’Ampezzo, sebbene residente in altro comune, mentre le altre due, rispettivamente, di origine serba e macedone, residenti entrambe a Belluno, senza alcun giustificato motivo di necessità, stavano andando a casa di un amico per portare alcuni materiali edili, ulteriore circostanza che sarà sottoposta ai successivi approfondimenti anche sotto il profilo tributario da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale bellunese.

Dallo scorso 11 marzo scorso, data di inizio degli specifici servizi, il totale delle pattuglie impiegate su strada è di 66, di cui 35 del Soccorso Alpino/S.A.G.F., mentre i controlli nei confronti di persone fisiche ed esercizi commerciali sono stati complessivamente oltre 830, con 5 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

Sempre dal 20 marzo, sono state controllate 4 farmacie della provincia di Belluno, per un totale complessivo alla data odierna di 22 esercizi commerciali (farmacie/parafarmacie). Al momento, pur rilevando alcuni aumenti di prezzo su prodotti quali mascherine e gel igienizzante per mani, i rincari operati non hanno fatto emergere ipotesi estreme.

Le Fiamme gialle ricordano inoltre che è sempre a disposizione della cittadinanza il numero di pubblica utilità “117”, per eventuali segnalazioni.