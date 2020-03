Coronavirus, Primo decesso in Trentino: è una anziana di Borgo, 115 positivi. Fugatti: “Peoccupa Brennero “

Presidente ha ringraziato i sanitari impegnati nell’emergenza: “Proseguiamo con la prevenzione. Alcune imprese hanno deciso di chiudere. E’ stato chiesto inoltre ai medici pensionati di rientrare”

Trento – Dopo il caso di Bolzano, anche Trento annuncia la scomparsa di una signora di 81 anni a Borgo Valsugana risultata positiva al tampone. E’ toccato all’assessore provinciale Stefania Segnana darne notizia durante la conferenza stampa della Provincia durante il consueto bilancio.

La signora della Valsugana, era ricoverata a domicilio con una sintomatologia da bronchite e mercoledì si è aggravata. Nella serata è deceduta in seguito ad un arresto cardiaco presso l’ospedale locale, dove è stato eseguito il tampone che ha dato esito positivo.

38 nuovi casi, si attende una crescita

Alle 14 di giovedì i casi sono complessivamente 115, 38 nuovi, di cui quattro guariti e 5 in terapia intensiva. Cinque pazienti sono in rianimazione a Rovereto; 7 presentano sintomi severi; 13 i pazienti ricoverati in Pneumologia ad Arco; 23 nel reparto infettivi del Santa Chiara di Trento; 62 pazienti sono seguiti a domicilio.

La preoccupazione per il Brennero

“Abbiamo fatto notare la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo al Brennero e le giuste preoccupazioni del nostro mondo degli autotrasportatori e abbiamo investito il governo di questa tematica perché non vogliamo che a fare le spesse di questa situazione siano le nostre categorie produttive, alle quali rimanere in colonna per tutto questo tempo comporta costi e rischi. Da parte del ministro c’è stata la consapevolezza di prendere in capo la problematica. Noi crediamo che serva una soluzione altrimenti si rischia che anche queste categorie lavorative entrino in crisi”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, parlando della videoconferenza con Roma di giovedì pomeriggio con tutti i governatori ed i ministri Boccia, Costa e De Micheli, in cui – ha detto Fugatti – si è discusso anche dei controlli al Brennero per i mezzi diretti in Austria.

Il punto stampa della Provincia di giovedì 12 marzo