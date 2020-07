Coronavirus, focolaio in Trentino: altri 14 casi positivi. Kit anti Covid per i rifugi trentini

Apss ha testato 300 persone a Rovereto, ci sono 64 positivi

NordEst – Altri 14 positivi, in Trentino, dopo i 30 di ieri ed i 20 di mercoledì. A destare preoccupazione è la situazione a Rovereto, dopo il focolaio alla Bartolini.”Abbiamo risultati relativi al terzo cerchio, quello legato ai cosiddetti familiari, contatti extralavorativi e cosiddetti ‘padroncini’, oggi complessivamente su quest’ultimo cerchio 14 positivi.

Siamo arrivati ad aver testato 300 persone sul focolaio di Rovereto e abbiamo 64 positivi, di cui 14 rilevati nell’ultima tranche di tamponi. Abbiamo rilevato anche alcune positività su minori ma nessuno di loro frequenta colonie, centri estivi o scuole”, ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trento Pierpaolo Benetollo.

Nuovi kit per i rifugi trentini

E’ in distribuzione in questi giorni in tutti i rifugi della Società degli alpinisti tridentini (Sat) il kit per la prevenzione Covid-19, che il Club alpino italiano(Cai) ha fornito gratuitamente a tutti i rifugi (compresi quelli di proprietà della Sat).

La dotazione – riporta una nota – è composta da un termo scanner per la misurazione della temperatura, da pannelli informativi (tradotti anche in tedesco e inglese), un saturimetro per valutare la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico, mascherine con filtri da sostituire e un ozonizzatore per la sanificazione dell’aria.

Il kit viene portato nei rifugi a spalla dai volontari, in un’iniziativa simbolica di vicinanza ai gestori, alle prese con la stagione più difficile di sempre.