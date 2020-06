Coronavirus, fine obbligo mascherina all’aperto in Trentino da lunedì 15 giugno, Rsa ancora chiuse

Nei supermercati non servono più i guanti. Stabile la situazione sanitaria in Trentino Alto Adige

Trento – Cade anche in Trentino l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, che resta invece in vigore solo per i luoghi pubblici. Lo ha annunciato il governatore Maurizio Fugatti, illustrando la nuova ordinanza. Fugatti ha evidenziato in questo contesto “il grande senso civico” dei trentini.

Il distanziamento sociale di un metro non sarà più obbligatorio per “rapporti di frequentazione abituale”, come familiari non conviventi e colleghi di lavoro. I guanti non sono più indispensabili nei negozi, salvo la igienizzazione delle mani all’ingresso. Nei prossimi giorni sarà ridefinita la chiusura domenicale. Fugati ha anche confermato la liberalizzazione dell’orario di apertura per parrucchieri ed estetisti

Il presidente della Provincia ha inoltre informato che ieri è stato superato la soglia di 100 mila tamponi in Trentino. Nelle ultime 24 ore in Trentino si sono registrati tre nuovi casi (tramite screening) e nessun decesso. Lo ha comunicato Fugatti, parlando di un andamento “estremante positivo”. Sono sei i pazienti Covid ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

Guarda la conferenza stampa della Provincia

La situazione a Bolzano

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono state registrate 2 nuove infezioni su 876 tamponi effettuati dall’Asl. Restano due i pazienti in terapia intensiva, mentre il numero dei decessi resta invariato.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 14 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverata una persona. Attualmente 1 paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Sono quindi 2.224 le persone guarite dal Covid-19 (+8 rispetto a ieri, perché riscontrata nuovamente la positività in tre persone precedentemente negative). A queste si aggiungono 843 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.067 (+8 rispetto al giorno precedente).