Coronavirus, ecco i consigli delle Suore Clarisse di Primiero. All’Apsp Pasquetta con l’Inno al Trentino (VIDEO)

Pasquetta emozionante, con il saluto agli ospiti e al personale. Nel servizio TGR i consigli delle Suore Clarisse cappuccine per la ‘quarantena’

Primiero (Trento) – Auguri di Pasquetta – con ospiti e personale sui balconi e all’entrata della Casa di riposo di Primiero – ad ascoltare le note dell’Inno al Trentino, seguite dal saluto del Sindaco Daniele Depaoli, del parroco don Giuseppe, della Presidente Apsp, Daniele Scalet, alla presenza dei Vigili del fuoco di Primiero, guidati dal comandante Mauro Gobber.

I consigli delle Suore Clarisse di Primiero (TGR)

#iorestoinascolto oggi con sr Anna Silvia Pubblicato da Chiara Francesca Lacchini su Martedì 14 aprile 2020

In breve

Mascherine, donazioni, regali e vicinanza agli ospiti e al personale dell’Apsp San Giuseppe. Sono stati in molti in queste settimane a far sentire la loro vicinanza. Dalle mascherine del Lions alle protezioni donate dagli Artigiani locali, ma anche molte persone, associazioni e aziende della zona e non solo. Sulla pagina facebook Apsp Primiero, i ringraziamenti a coloro che hanno donato

Sistemazione strada Ces dopo il maltempo. Strada da sistemare in località Ces, dopo le forti piogge cadute tra il 15 e il 17 novembre scorso che hanno provocato lo smottamento della strada comunale. Il Servizio prevenzione rischi ha concesso un contributo di 148.198,82 euro per i lavori di consolidamento.