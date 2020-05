Coronavirus e INPS: falsa email “rimborso 600 euro”. L’allerta della Polizia Postale: tentativo di truffa tramite phishing.

L’emergenza “Coronavirus” e l’inevitabile corsa a forme di sussidio di una cittadinanza stremata da quasi due mesi di lockdown ha comportato l’attesa di benefit da parte dell’INPS in gran parte della popolazione

NordEst – Proprio per tale ragione, qualsiasi messaggio che sia email o un sms può rappresentare una risposta alla domanda presentata. Questo lo sanno bene gli hacker e i truffatori telematici che stanno cogliendo il particolare periodo per incrementare il numero di tentativi di frode attraverso l’invio massivo di falsi messaggi che non sono altro che sistemi più o meno collaudati per ottenere dati personali o bancari.

Una nuova all’allerta della Polizia Postale mette in guardia chiunque aspetti una comunicazione dell’INPS, così come riportato in un nuovo post, con tanto di screenshot del tipico messaggio truffaldino, sulla pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ”: “L’Inps avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro.

Si invitano tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili.

Nuovi decessi Covid-19 a Belluno. Nella giornata di martedì 5 maggio, si è registrato un secondo decesso di una paziente bellunese positiva al Coronavirus nell’ospedale San Martino di Belluno. Dopo la morte, questa mattina, di una signora di 89 anni che era ricoverata in Malattie Infettive Covid, è mancata anche un’altra donna di 80 anni, sempre residente in provincia, che era ricoverata nella Terapia Intensiva Covid.