Coronavirus: doppio zero in Trentino fino a lunedì 13 luglio. Sette i casi in Alto Adige

Non ci sono stati decessi né nuovi casi positivi in provincia di Trento

Trento/Bolzano – Fino a lunedì dati molto positivi riguardo alla diffusione del contagio Covid 19 in Trentino.

Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che nelle ultime ore non ci sono stati decessi per coronavirus né sono stati riscontrati nuovi casi positivi. Come quasi sempre accade in corrispondenza con la domenica, il numero di tamponi analizzati ieri è limitato (97, tutti a cura dell’Apss). Restano 2 le persone ricoverate in ospedale, ma nessuno si trova in rianimazione, si legge in una nota della Provincia di Trento.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 174 tamponi, 7 dei quali sono risultati positivi. Le persone sinora risultate positive al test del Coronavirus sono 2.673.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano non sono ricoverate persone affette da Covid-19 e non vi è più alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all’estero.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali resta a quota 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano quindi complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

272 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 11.426 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.