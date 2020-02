Coronavirus, Di Maio: “Pazienti Spallanzani guariti, tutto il mondo sappia”

Dopo giorni di tensione, finalmente la buona notizia. In Veneto, i contagiati salgono a 98

NordEst – “Abbiamo una buona notizia. Tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti e vogliamo comunicare a tutto il mondo questa buona notizia perché ci sono tante notizie errate che si inseguono in questi giorni che stanno danneggiando profondamente il tessuto economico del nostro paese e soprattutto la reputazione della nostra comunità scientifica”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presso la sede della stampa estera.

Conferenza alla sede della Stampa Estera per illustrare i dati reali del Paese. Priorità: difendere la nostra economia. Buongiorno a tutti. Ieri tutti i pazienti ricoverati all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono guarirti dal coronavirus.Oggi insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, al direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito e alla direttrice Marta Branca illustreremo alla stampa estera i dati reali del Paese. Priorità: difendere la nostra economia. Collegatevi! Pubblicato da Luigi Di Maio su Giovedì 27 febbraio 2020

Il messaggio a tutti i Paesi del mondo, e quindi ai media, è di “attenersi ai bollettini della protezione civile che vengono diffusi ogni giorno” ha spiegato Di Maio, sottolineando che “ci sono tante altre informazioni che coinvolgono Comuni e Regioni che non c’entrano nulla”. A questo proposito Di Maio ha citato l’esempio del Piemonte, dove “c’è un caso ma l’intera Regione è tra quelle interessate nelle cosiddette liste in cui si sconsiglia di andare”.

“In Italia siamo passati da un rischio epidemia ad una infodemia da disinformazione acclarata che in questo momento sta colpendo i nostri flussi turistici, le nostre imprese e il nostro tessuto economico” ha Di Maio.

10MILA TAMPONI – “L’Italia ha eseguito circa 10mila tamponi ma non possiamo essere colpevoli di essere stato uno dei Paesi che ha fatto più controlli e lo dice anche l’Oms” ha affermato il ministro degli Esteri.

La credibilità italiana “deriva dal lavoro fatto in queste settimane dal ministero della Salute e dal ministro Speranza. E’ una credibilità che consente all’Italia di essere un Paese affidabile” ha aggiunto il titolare della Farnesina. “L’Italia ha deciso fin dal primo momento di improntare il proprio atteggiamento alla trasparenza e la trasparenza è la misura di credibilità di un Paese”.

MASCHERINE – “Condanniamo tutte le speculazioni, in particolare economiche, che in questo momento in Italia qualche sciacallo sta facendo sul prezzo delle mascherine o dei gel disinfettanti – ha detto il ministro degli Esteri -. Queste persone saranno punite duramente”.

Salgono a 98 le persone positive al Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione Veneto. Si tratta di 11 pazienti in più rispetto all’ultimo report. Gli incrementi sono stati registrati nel cluster di Vo’, con 5 casi (sono 47 i positivi totali), mentre è stato inserito come nuovo cluster Vicenza, 3 casi, con indagine epidemiologica in corso. Altri 3 nuovi casi sono di persone non ancora associate ad un cluster preciso. Nuovi pazienti a Limena, Treviso e Chioggia.

Altri aggiornamenti

Coronavirus, positivo corista della Scala

Coronavirus, per nave Msc via libera ad approdo in Messico

Tamponi solo ai sintomatici

Coronavirus, in Cina calano i decessi

Trump: “Italia? Valuteremo stop a voli”

In California 8.400 persone in quarantena

Uomo positivo in Abruzzo

Governatore Fontana: “Potrei essere positivo”

A Milano bar con servizio al tavolo aperti dopo le 18