CORONAVIRUS, “ITALIA ZONA PROTETTA”, DIVIETI ESTESI A TUTTE LE REGIONI

9.172 casi e 463 decessi secondo la Protezione civile. Premier: “Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani, da oggi valgono su tutto il territorio le regole già adottate nei giorni scorsi. Stop al campionato di calcio, chiuse le palestre”. In vigore da martedì 10 marzo, valgono le autocertificazioni attuali. Fino al 3 aprile estesa la chiusura delle attività didattiche. Buone notizie dalla Cina dove calano i casi positivi a Wuhan

NordEst (Adnkronos) – “Tutta l’Italia diventa zona protetta. Non ci sarà zona rossa, ma l’intera Italia sarà protetta”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, comunicando in conferenza stampa i nuovi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Sono costretto ad adottare misure più stringenti per garantire la tutela della salute di tutti” dice il presidente del Consiglio, sottolineando che “dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia”, “dobbiamo cambiare le nostre abitudini, non è facile, neanche per me, capisco che è difficile”.

Il premier precisa che “non è prevista per ora nessuna limitazione ai trasporti pubblici”. Tra le misure la proroga della chiusura delle scuole fino al 3 aprile.

In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 9 marzo 2020

Il punto nazionale

Altri approfondimenti

Scuole chiuse fino al 3 aprile in tutta Italia

Carceri in rivolta, 7 morti. Caos da Milano a Foggia/Video

Coronavirus, il paziente 1 ha iniziato a respirare da solo

Coronavirus, sport si ferma fino a 3 aprile

Coronavirus, Oms: “Pandemia minaccia molto reale”

Rezza: “Roma come Milano? Temo di sì”

Coronavirus e petrolio, Piazza Affari affonda

Coronavirus, Renzi: “Bene tutta Italia zona rossa”

Coronavirus, stop mutui famiglie e imprese: verso decreto mercoledì

Coronavirus, Ryanair taglia voli in Italia

Coronavirus, Conte: “Ho fatto il tampone, è negativo”