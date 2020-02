Coronavirus: cinese picchiato in un bar di Cassola. Veneto conferma 133 casi, Vò focolaio

NordEst – Prima è stato cacciato dalla barista perchè lo riteneva ‘infetto’, poi è stato picchiato da un avventore del locale. E‘ accaduto a Cassola ad un cittadino cinese di 26 anni, residente a Bassano del Grappa, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato l’aggressore, un 22enne della zona.

Il fatto è avvenuto alcune sera fa. Appena entrato nel bar, anzichè essere accolto come un normale cliente, il giovane era stato subito invitato dalla titolare ad uscire, perchè lo pensava malato; quando l’uomo ha replicato che era perfettamente sano è stato allora avvicinato da un avventore del locale, che gli ha rotto una bottiglia in testa. Portato in ospedale e tenuto in osservazione, il cittadino cinese è rientrato a casa con una prognosi di guarigione di alcuni giorni.

Migliora la situazione

Sono 133 i casi di positività ai test Coronavirus in Veneto, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione e relativo alle ore 6.30 di venerdì 28 febbraio. Di questi, 69 sono asintomatici, 29 sono i ricoverati totali, di cui 8 in terapia intensiva. Rispetto al bollettino delle ore 18.00 di giovedì, si sono registrati 13 nuovi casi.

Il focolaio più grande resta quello di Vo’ Euganeo, con 59 casi (5 nuovi), seguito da Treviso con 23 (uno nuovo), poi Venezia (10, uno nuovo), Limena (9, invariato), Mirano (5, invariato) e Vicenza (3, invariato); altri 23 casi (6 nuovi) non sono associati a focolai. Le persone dimesse e in isolamento sono 3, i decessi rimangono due.

