Coronavirus: Cgia, tempi pagamento allungati. Ecco la situazione aggiornata in Veneto

Denuncia Cgia, a rischio tenuta finanziaria piccole aziende

NordEst – Una piccola azienda su 2 segnala che i tempi di pagamento dei committenti privati si sono allungati a dismisura e questo sta mettendo a rischio la tenuta finanziaria di tantissimi autotrasportatori, produttori di imballaggi e di una parte di attività metalmeccaniche che, in questo periodo di lockdown, hanno comunque lavorato. Lo evidenzia la Cgia di Mestre, sottolineando che si tratta di realtà che anche in condizioni di normalità economica sono spesso a corto di liquidità e sottocapitalizzate.

Coronavirus, la situazione in Veneto

❌❌❌ #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Domenica 26 aprile 2020

Covid, tre nuovi decessi a Belluno

Ulss1 Dolomit informa che sono decedute in questi giorni tre persone:

– un paziente COVID positivo di anni 78, ricoverato in Medicina COVID di Belluno (area bassa intensità – ospedale di comunità) e residente in Ulss Dolomiti (notte del 25 aprile)

– una paziente COVID positiva di anni 91, ricoverata in Pneumologia COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti (mattinata del 26 aprile)

– nel pomeriggio del 26 aprile è deceduto un paziente COVID positivo di

anni 88, ricoverato in Malattie Infettive COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti.

Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.