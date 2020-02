Posted on

Nuova regolamentazione per l’autorizzazione d’impianti e rielaborazione delle indicazioni geografiche Bolzano – L’indicazione geografica e topografica dei vini costituiscono un fattore di grande rilevanza per la vinicoltura altoatesina. Indicato in etichetta il toponimo crea, infatti, un forte legame del vino con il territorio e fa si che sia anche identificato con esso. Ne è un […]