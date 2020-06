Coronavirus: ancora 4 persone positive in Trentino, nessun contagio in Alto Adige fino a venerdì

Intanto il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Bordon lascerà il Trentino. E’ stato infatti nominato direttore dell’Ausl di Bologna. La designazione da parte del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Trento/Bolzano – Ancora 4 persone positive in più nella lista dei contagiati da Covid 19. Lo conferma il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino che ricorda come i ricoveri in reparto si limitano ad 1 paziente (nessun caso in rianimazione).

Dei 4 nuovi casi, 3 risultano individuati grazie agli screening che consentono di intercettare individui contagiati, ma che non presentano sintomi evidenti. Sono sempre molto numerosi infatti i tamponi effettuati.

Nella giornata di giovedì ne sono stati analizzati 1.463 (522 da APSS, 881 dal Cibio e 60 dalla FEM), si legge in una nota dell’Azienda provinciale. (ANSA).

Ancora nessuna nuova infezione da coronavirus in Alto Adige. Lo rende noto l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno valutato 594 tamponi, nessuno dei quali è risultato positivo. Il numero delle persone positive al test del coronavirus resta quindi 2.634. In totale sono stati effettuati 82.441 tamponi su 39.893 persone. Non si registrano neppure decessi che restano fermi a 292.

Nei reparti ordinari sono ricoveratoi sempre 7 pazienti, mentre altri 13, ospitati presso le strutture dell’Azienda sanitaria, sono considerati casi sospetti. C’è sempre solo un paziente ricoverato in terapia intensiva a Bolzano. In quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare si trovano 286 persone.