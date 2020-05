Coronavirus in Trentino, altri 4 decessi e 48 nuovi contagi. Nuova ordinanza PAT “take away”

Lo comunica in una nota la task force della Provincia: dei 48 casi, 19 sono nuovi e 29 individuati attraverso screening. Tra i contagiati vi sono 3 minorenni e 5 ospiti di Rsa. Purtroppo si registrano 4 decessi di persone ospiti nelle Rsa, di cui due deceduti in ospedale. Cibi e bevande d’asporto: ok al consumo all’aperto, ma rispettando le distanze

Trento – Salgono a 438 le vittime dall’inizio dell’emergenza. Continua il trend in calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 13, a cui si aggiungono 116 persone in altri reparti e 1.007 a domicilio.

Dall’inizio dell’epidemia sono 4.954 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus di cui guarite 2.861 o clinicamente guarite. Per quanto riguarda l’indagine epidemiologica attivata nei cinque comuni trentini più colpiti dal Coronavirus, nella mattinata di mercoledì sono stati fatti i primi prelievi del sangue a Pieve di Bono-Prezzo e a Vermiglio.

Sono stati inoltre completati quelli di Campitello di Fassa, dove si è registrata un’adesione totale dell’82% su 710 abitanti (eseguiti 589 prelievi in due giorni e 168 tamponi). Negli altri due comuni i prelievi continueranno nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i dati della prima giornata, a Pieve di Bono-Prezzo sono stati effettuati 290 prelievi e 110 tamponi e a Vermiglio 300 prelievi e 93 tamponi. Le prossime partenze saranno domani 7 maggio a Canazei e il 12 maggio a Borgo Chiese.

Nuova ordinanza della Provincia

Cibi e bevande d’asporto: ok al consumo all’aperto, ma rispettando le distanze. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza, la 23^ dall’inizio dell’emergenza, che prevede alcune novità rispetto alle misure introdotte in Trentino per il contenimento del Coronavirus. La novità più importante e attesa, soprattutto dai gestori di bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti e pizzerie al taglio, riguarda la possibilità di consumare all’aperto le bevande o il cibo d’asporto acquistato, rispettando le distanze e senza creare assembramenti.

Ecco la nuova ordinanza:

http://avvisi.protezionecivile.tn.it/PUB/PDF/2909/doc01013520200506185801.pdf

