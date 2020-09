Coronavirus: altri 10 positivi in focolaio Trentino, 11 nuovi casi in Alto Adige

Sono dieci in più di giovedì i positivi riscontrati in seguito al focolaio nella filiera della lavorazione della carne in Trentino

Trento – “Siamo a 108. Gli esami sui lavoratori della ditta sono completati e questo è il quadro complessivo. Abbiamo già iniziato ad allargare il cerchio ai conviventi, con personale suddiviso in squadre che sta andando nei vari domicili per effettuerà i tamponi, e avremo il quadro domani. La situazione ci preoccupa molto, e faremo il necessario per isolare il focolaio”. Lo ha detto il dirigente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, Pierpaolo Benetollo, nel corso di una conferenza stampa.

“Stiamo però iniziando a vedere i confini del focolaio. Fino ad ora i sintomatici sono meno di un terzo. Proseguiamo con l’indagine preventiva su altre aziende del comparto. In una prima azienda abbiamo trovato solo tre casi su oltre cento tamponi”., ha aggiunto.

“Dall’inizio abbiamo avuto una forte collaborazione con l’amministrazione comunale, perché il focolaio si trova in città. Lavoriamo in modo complementare per limitare il più possibile il contagio. Si lavorerà anche tra sabato e domenica per controllare altre aziende in un’ottica di prevenzione. Ieri è stato riaperto il centro d’isolamento delle Viote”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, parlando del focolaio di Covid che coinvolge 108 lavoratori, in buona parte stranieri con contratti e scarse tutele, anche dal punto di vista dei protocolli sanitari, come hanno denunciato i sindacati trentini.

“È un focolaio che un po’ ci preoccupa per le dimensioni. I nostri agenti di polizia municipale hanno accompagnato l’equipe sanitaria che si è recata nelle abitazioni. Siamo sempre attenti anche sul piano sociale, per soluzioni abitative, pasti o accoglienza delle famiglie”, ha aggiunto il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 937 tamponi. Sono stati registrati 11 nuovi casi positivi. E’ invariato il numero di pazienti ricoverati (6 nei normali reparti e 2 in terapia intensiva). 1.430 persone si trovano in isolamento domiciliare (delle quali 181 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

In breve

Regionali in Veneto: “Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina”, lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra del Veneto Arturo Lorenzoni. “Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza – aggiunge -. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”.