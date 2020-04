Coronavirus Alto Adige: scende numero nuovi infetti, ma altri 9 decessi

Sono 52 i nuovi infetti da coronavirus in Alto Adige

Bolzano – E’ quanto emerge dai dati dei laboratori nelle ultime 24 ore, a seguito dell’esame di 1.110 tamponi. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunica che il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 1.911. A livello provinciale sono stati finora effettuati dall’Azienda sanitaria complessivamente 19.880 tamponi su 10.294 persone.

Sono ricoverati complessivamente 243 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco. Altre 62 persone in totale son in cura presso strutture convenzionate. Altre 52 persone assistite presso le strutture dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono casi sospetti. Sono 47 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva negli ospedali altoatesini. Ad oggi vi sono inoltre 9 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria e in Germania.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 117 persone. Sono 70 gli ospiti delle case di riposo deceduti. Sono quindi complessivamente 187 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19, rispetto a ieri sono 9 decessi in più.

I medici della Cisl del Trentino stanno provando i test diagnostici per immunoglobuline G e M. Lo fa sapere una nota del sindacato, in cui si precisa come i test siano stati donati dal segretario generale Nicola Paoli. La sperimentazione continuerà nelle prossime settimane su tutti i medici e sui loro familiari.Secondo quanto riporta una nota, l’Ordine dei medici chirurghi del Trentino, ha donato un numero di mascherine Ffp2 sufficiente per i prossimi dieci giorni.

In breve

Il “lockdown” non ferma gli appassionati di parapendio. Almeno non il 39enne che in Val d’Isarco, in Alto Adige, non ha saputo resistere alla tentazione di un volo, finito, purtroppo per lui, malamente. L’uomo è precipitato col suo parapandio nella zona di Caerna, frazione di Velturno. Soccorso dalla Croce bianca di Chiusa, è stato trasportato dal Pelikan 2 dell’elisoccorso all’ospedale di Bressanone con ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari e i carabinieri.