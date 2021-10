Coronavirus: aggiornamento di domenica 24 ottobre 2021 in Trentino Alto Adige

La situazione covid in Regione

Trento/Bolzano – Seppur in diminuzione rispetto ai picchi di pochi giorni fa, continua ad essere sostenuta l’attività di screening in Trentino: 6.429 tamponi antigenici effettuati hanno individuato 22 nuovi casi positivi; si affiancano agli 8 scoperti dai molecolari (199 i test analizzati) che hanno confermato anche 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Quasi tutti i nuovi casi sono asintomatici o pauci sintomatici: tra di loro ci sono 7 fra bambini e ragazzini (ieri le classi in quarantena erano 6); 2 invece gli over 70, nessuno fra gli ultra ottantenni.

Negli ospedali torna a salire il numero dei ricoverati dopo che ieri altre 2 persone sono state accolte e nessuno è stato dimesso: 8 al momento i pazienti covid, 2 dei quali si trovano ancora in rianimazione. Intanto le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 783.184, cifra che comprende 359.298 seconde dosi e 10.988 terze dosi. Da segnalare infine 29 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 47.314.

Il punto in Alto Adige

Nessun decesso, 78 contagi e un paziente in meno in terapia intensiva. A livello provinciale ad oggi (24 ottobre) sono stati effettuati in totale 670.605 tamponi su 245.319 persone.