Coronavirus, a Trento arrivano nuovi medici per l’emergenza: ultimi aggiornamenti 2 aprile dalla task force della Provincia

Vengono da Catanzaro, Roma, Firenze, l’Aquila. Sono i medici volontari inviati in Trentino dalla protezione civile nazionale

Trento – I nuovi medici arrivati in Trentino, aiuteranno la provincia, per tre settimane in questa guerra contro il Coronavirus. maggiori dettagli nella conferenza serale della task force provinciale.

I controlli della Polizia locale

Intanto in questi giorni gli agenti della Polizia locale di Trento hanno sanzionato dieci persone per violazione delle disposizioni governative per contrastare l’epidemia Covid-19.

Le sanzioni si riferiscono alla giornata del 1 aprile, durante la quale sono state controllare 210 persone e 29 esercizi commerciali.

L’emergenza economica

C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza Covid-19 per presentare domanda, attraverso la piattaforma online dedicata disponibile sul sito http://ripresatrentino.provincia.tn.it per accedere alle misure messe in campo da Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.P.A., Banche, Intermediari finanziari, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige e Confidi.

L’invito, rivolto agli operatori economici dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli “è quello di fare domanda con la documentazione completa e proprio per questo contattare la propria banca di riferimento e recuperare i documenti necessari. Quelli di questi giorni non sono ‘click day’, le risorse ci sono per tutti.”