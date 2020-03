Coronavirus: 910 (+74) casi e 53 (+8) decessi in Alto Adige. Anziana muore e familiari lo scoprono dopo quattro giorni

I parenti di una donna di 90 anni affetta da coronavirus e deceduta domenica sera al San Maurizio di Bolzano – secondo quanto riferisce TGR Alto Adige -, hanno avuto la notizia solo dopo l’ennesima telefonata per ricevere informazioni (VIDEO)

Bolzano – Sono 910 (+74) le persone attualmente infettate dal Coronavirus in Alto Adige. Sale a 53 (+8) il numero delle vittime, mentre sono 51 le persone in terapia intensiva. Da ieri a questa mattina sono stati analizzati 677 tamponi.

Complessivamente fino a giovedì sono state testate 4.895 persone che sono state sottoposte a 7.744 tamponi.

Ricoverate all’ospedale ci sono 222 persone malate di Covid-19. Ulteriori 59 casi di pazienti ricoverati sono attualmente sospetti. Il numero delle persone contagiate dal nuovo Coronavirus e decedute per complicanze legate ai sintomi del Covid-19 è aumentato ulteriormente. In quarantena domestica si trovano allo stato attuale 3.215 persone.

Sono 127 le collaboratrici e i collaboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige risultati positivi al test per il nuovo Coronavirus. In provincia di Bolzano sono guarite finora 50 persone.

In breve

Un uomo è stato travolto e ucciso da un albero durante lavori nei pressi della sua abitazione a Colle Isarco, in Alto Adige. hanno lanciato l’allarme, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto l’uomo era già deceduto. Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in Alto Adige nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana un agricoltore è morto schiacciato durante lavori con una ruspa a Lajon, all’imbocco della Val Gardena.

Camionista ubriaco e uomo senza spesa, denunciati. La polizia stradale di Vipiteno ha denunciato un camionista polacco che guidava ubriaco un un valore di circa 7 volte superiore al consentito (3,46 g/l). Le ulteriori restrizioni imposte dal Governo in termini di spostamenti volte ad arginare l’emergenza epidemiologica in atto, hanno determinato un potenziamento dei controlli da parte della Polizia Stradale, sia sulla viabilità autostradale che su quella ordinaria extraurbana. Nell’Area di Servizio Laimburg Est una pattuglia ha invece denunciato un cittadino marocchino, il quale ha affermato di essere andato a fare la spesa ad Egna, sebbene non fosse in grado di esibire alcun acquisto effettuato. Nei pressi del casello di Bolzano sud, è stato infine denunciato un cittadino italiano, che ha dichiarato di aver riparato il rubinetto a casa di una signora. E’ stato inoltre sanzionato per circolazione con patente di guida revocata e per non aver provveduto ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà del proprio veicolo.