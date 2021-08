Coronavirus, 81 nuovi casi positivi in Alto Adige ma nessun decesso

Posted on

“La ‘tranche’ brutta ce l’abbiamo ancora per tutto aprile, poi se il nostro modello matematico si conferma pensiamo di chiudere la partita per giugno”. Lo ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, a proposito delle previsioni sull’epidemia Coronavirus NordEst – Sempre secondo le previsioni, per Zaia “resteranno malati residuali fino a luglio, ma a […]