Coronavirus: 6 decessi in Trentino Alto Adige

In provincia di Trento 48 persone in rianimazione, 26 a Bolzano

Trento/Bolzano – Due persone anziane, una donna ed un uomo, sono morte per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. In ospedale sono state ricoverate altre 31 persone, mentre le dimissioni sono state 15.

Al momento pertanto risultano ricoverati 461 pazienti, di cui 48 in rianimazione (4 in più di ieri). Su 2.056 tamponi effettuati, 119 persone sono risultate positive al molecolare più altri altri 38 positivi “verificati” dopo che il contagio era stato individuato attraverso i test antigenici rapidi. Quanto a questi ultimi, ieri – secondo i dati in possesso dell’Azienda sanitaria provinciale – ne sono stati effettuati 1.002, di cui 192 risultati positivi. Gli asintomatici sono 102, i paucisintomatici 196, tutti seguiti a domicilio.

Sul fronte scolastico si registra infine l’accertamento di 26 nuovi casi di ragazzi: come sempre saranno gli esiti dell’indagine epidemiologica a stabilire l’eventuale isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 12).

In Alto Adige , invece, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 4 decessi (638 complessivi) ed i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.984 tamponi molecolari registrando 251 nuovi casi positivi. I test antigenici eseguiti ieri sono stati 777, con 47 positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 221, 149 quelli in strutture private convenzionate, 29 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes e 26 persone in terapia intensiva (una in meno di ieri). Sono 6.493 le persone in isolamento domiciliare.