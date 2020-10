Coronavirus: 49 nuovi casi in Trentino, nuovo focolaio con 30 positivi in una Rsa. 17 nuovi positivi in Alto Adige

La situazione in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Le persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino sono 49, di cui tre nuovi contagiati e 46 rintracciati mediante attività di screening o conctat tracing. I casi di positività – comunicati in conferenza stampa – sono stati accertati attraverso 1.245 tamponi.

Trenta persone risultano collegate ad un focolaio all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), di cui 22 pazienti anziani e otto operatori. I contagiati, posti in isolamento, sono prevalentemente asintomatici o con sintomi lievi.

I minorenni contagiati sono tre, le classi in quarantena sono 26. I ricoverati sono invece 17, di cui tre con ventilazione assistita, mentre non vi sono persone in terapia intensiva.

“Negli ultimi giorni la situazione si sta oggettivamente aggravando, come avviene anche in altre parti del Paese. Ai trentini diciamo di rispettare le regole, evitando inutili situazioni di rischio. Ci preoccupano anche casi nelle Rsa e siamo pronti con piani di gestioni che prevedano strutture specifiche, come Dro, Volano e Ala, per i contagiati”, ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, precisando come in mattinata vi sia stato una riunione specifica del tavolo di lavoro sanitario sul Covid-19.

I casi a Bolzano

Diciassette nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 829 tamponi. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in provincia di Bolzano sono stati effettuati 183.294 tamponi su 94.956 persone (321 persone in più rispetto ad ieri).

Il numero delle persone testate positive al coronavirus sale, quindi, a 3.662. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri restano 21, mentre nessuno è in terapia intensiva. Sono 32 (2 in più rispetto ad ieri), invece, i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In isolamento domiciliare si trovano 1.799 persone, delle quali 47 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

I guariti sono 2.743 (6 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 915 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.