Coronavirus: 40 positivi e 31 classi in quarantena in Trentino

Una quarantina di nuovi positivi al Covid-19 in Trentino secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

Trento/Bolzano – Per la precisione, 40 sono i soggetti risultati positivi al tampone molecolare, 5 dei quali tra i 6 ed i 15 anni, ed altri 5 invece di età superiore ai 70 anni. Nel rapporto è indicato anche 1 soggetto positivo al test per l’antigene, che ora sarà sottoposto al tampone molecolare per la conferma della positività.

Sale in modo significativo il numero dei ricoveri: sono 22 i pazienti che necessitano di cure ospedaliere, ma nessuno si trova in rianimazione. Non sono per ora segnalati inoltre casi legati ai vecchi focolai ed alle RSA. Sul fronte scolastico, sono 31 le classi per cui è stata disposta la quarantena.

Prosegue anche lo screening mirato al settore agricolo: finora sono stati effettuati 3.492 tamponi (13 quelli fatti ieri, ma non è risultato positivo nessuno dei lavoratori stranieri che si sono sottoposti al test). Più in generale i tamponi analizzati ieri sono stati 1.153, dei quali 979 all’ospedale Santa Chiara e 67 a San Michele all’Adige. 107 invece i tamponi per l’antigene.

L’Ordine dei Medici della provincia di Trento chiede ai propri iscritti di fare la propria parte aderendo in prima persona alla campagna di vaccinazione antinfluenzale avviata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento lo scorso 30 settembre.

Intanto i famigliari degli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) del Trentino hanno organizzato martedì mattina un sit-in muto davanti al palazzo della Provincia di Trento per chiedere nuovi protocolli di visita.

Test a tappeto per gli abitanti di Sesto, in Alta Val Pusteria, in Alto Adige, dopo l’osservazione, nei giorni scorsi, di un alto numero di infezioni da coronavirus nel paese.

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, hanno accertato, sulla base della valutazione di 1.002 tamponi, 17 nuovi casi positivi al coronavirus.

In breve

Intitolata a Renato Barborini la sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Predazzo