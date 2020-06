Coronavirus, 4 nuovi casi in Trentino Alto Adige

Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Regione

Trento/Bolzano – Nessun decesso e 4 casi positivi in Trentino Alto Adige, di cui uno in Provincia di Trento e tre in Provincia di Bolzano. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.177 tamponi su 653 persone, tre delle quali sono risultate positive.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Altre 19 (+4) persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva dell’Alto Adige è ricoverata una persona. Un altro paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Ancora stabile e ‘buona’ la situazione Covid 19 in Trentino dove, nella giornata di ieri, è stato riscontrato un solo caso positivo. Stabile anche la situazione dei ricoveri ospedalieri che rimangono 7, di cui 1 in rianimazione. Si conferma elevato anche il numero di tamponi che, nella giornata di ieri, ha sfiorato le 1500 analisi (607 dell’Apss, 323 del Cibio e 552 della Fem per un totale di 1482 tamponi).