Coronavirus: 4 nuovi casi in Trentino Alto Adige fino a domenica 28 giugno

405 tamponi in Alto Adige, 1.026 in Trentino

Trento/Bolzano – Sono quattro i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 405 tamponi, individuando un caso positivo.

In Trentino invece tre nuovi positivi, nessun decesso, sempre due le persone che si trovano in ospedale a causa del Covid 19.

È questa in sintesi la situazione rappresentata dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed aggiornato a questa mattina. Sono stati molti anche ieri i tamponi analizzati: 1.026 in totale.