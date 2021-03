Coronavirus, 4 decessi in Trentino, calano ricoveri anche in terapia intensiva

191 contagi, 77.693 vaccinazioni, 238 nuovi guariti

Primiero (Trento) – Anche martedì il covid-19 è responsabile di nuovi lutti, 4 per la precisione, tutti avvenuti in ospedale. La conferma arriva dal bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di altri 191 contagi, mentre le vaccinazioni si stanno avvicinando a quota 80.000.

Nel dettaglio, sono 62 i nuovi casi positivi al molecolare ai quali se ne affiancano altri 129 positivi all’antigenico. I molecolari hanno dato conferma anche di 145 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 99 sono asintomatici: vengono curati a domicilio come gli 88 pauci sintomatici riportato oggi nel rapporto. Analizzando i nuovi dati seguendo il parametro dell’età, emerge che i giovanissimi sono 23 (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 9 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni) mentre superano la cinquantina ai nuovi casi fra ultra sessantenni (nello specifico 25 hanno tra 60-69 anni, 21 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni).

Cala leggermente la pressione negli ospedali dove ieri ci sono state 21 dimissioni a fronte di 18 nuovi ricoveri: al momento il totale dei pazienti covid è pari a 257 unità, delle quali 52 si trovano ancora in rianimazione. Negli ospedali, come detto, sono avvenuti i decessi registrati ieri: si tratta di 2 donne e di 2 uomini, di età compresa fra i 59 e gli 80 anni. Salgono di 238 unità invece i guariti, per un totale da inizio pandemia pari a 34.897.

Questi gli aggiornamenti sul fronte dei tamponi: si sono altri 1.186 molecolari analizzati ieri (627 all’Ospedale Santa Chiara ed altri 559 alla Fem) mentre all’Azienda sanitaria sono stati notificati altri 1.484 test rapidi. Infine le vaccinazioni, che stamani hanno raggiunto quota 77.693 (di cui 27.243 seconde dosi). A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 36.357 dosi mentre nella fascia 70-79 anni la cifra è pari a 6.084.

