Coronavirus: 32 nuovi positivi in Trentino fino a mercoledì 7 ottobre. Salgono casi in Alto Adige: +55

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Rsa, strutture Covid transito garantito per i nuovi ingressi in Trentino

Trento/Bolzano – Sono 32 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Trentino, su 2.100 tamponi analizzati. Nessun positivo è stato rilevato nelle Rsa. Quattro positivi hanno un’età superiore ai 70 anni. Cinque i minorenni contagiati. Le persone in quarantena sono attualmente 1.500. Sul fronte scuola, sono 30 le classi in quarantena in varie zone. I pazienti ricoverati sono 20, nessuno in rianimazione. I dati sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa in Provincia.

“Per non rischiare di trovarsi impreparati, è stato riattivato il reparto Covid di Rovereto”, ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha aggiunto che particolare attenzione viene riservata al paese di Cembra dove, dal primo settembre sono stati accertati 59 casi positivi. “Qui al momento non sono previste ulteriori misure, rileviamo però una forte crescita dei contagi e quindi è necessaria una particolare attenzione”.

Salgono casi a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.642 tamponi. Sono stati registrati 55 nuovi casi positivi, contro i 17 di martedì.

Riapre la terapia intensiva Covid, che ora ha nuovamente un paziente, mentre resta invariato a 21 il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri. 1.864 persone in isolamento domiciliare, delle quali 33 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

