Coronavirus, Fugatti: “Governo accoglie linea Regioni. Ok a riaperture dal 18 maggio”, 3 nuovi decessi in Trentino

Fugatti: “Governo ha accettato proposta delle Regioni. Un metro il distanziamento proposto negli esercizi, misura ridotta con l’utilizzo delle barriere. Entro la giornata di sabato Governo vara nuovo Dpcm e di seguito arriverà provvedimento della Provincia”

Trento – E’ finita venerdì poco dopo le 21 la videoconferenza con il Governo. Il presidente dela Provincia, Maurizio Fugatti conferma che a fine giornata si è arrivati ad un accordo costruttivo ed importante.

Con il nuovo accordo – ha ricordato – nella giornata di sabato la Provincia farà una delibera per ufficializzare le riaperture, permettendo alle nostre categorie di ripartire, con un “forte senso di responsabilità”.

Ok a visite congiunti in Veneto

Da lunedì i trentini che hanno congiunti nelle province del Veneto potranno spostarsi, grazie ad un accordo con la vicina Regione. Da ribadire, solo per visite congiunti e non per shopping o turismo.

Nel nuovo decreto del Governo, ci saranno novità anche per le autocertificazioni. Per quanto riguarda gli spostamenti fra Regioni il Governo valuta come data possibile il prossimo 3 giugno.

La conferenza della Provincia con i video finali (dal minuto 26) della Trentino Film Commission e di Us Primiero Avviamento allo Sport

I controlli

I controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono stati 1852 sulle persone con 16 infrazioni e 845 in esercizi pubblici con una infrazione rilevata, è stato segnalato dalla Provincia.

La situazione sanitaria

Sono 32 i casi di positività al Coronavirus registrati venerdì 15 maggio in Trentino, 3 dei quali con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni e 29 altri casi individuati anche con screening sierologico, fra questi vi sono 24 positivi asintomatici.

I decessi sono 3, due avvenuti in ospedale, 9 le rianimazioni, 2718 i tamponi.

ll totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale a 5265, di cui 454 sono deceduti e 3496 guariti, 135 clinicamente con doppio tampone. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva e 611 quelli curati a domicilio.