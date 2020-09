Coronavirus: 22 casi in Trentino

Posted on

Gli unici a trarne vantaggio sono gli scafisti, trafficanti di carne umana NordEst – “Mare Nostrum è una sconfitta e un fallimento per tutti: per i profughi, per i quali è divenuto un irresistibile richiamo, trattati come carne da macello da scafisti senza scrupoli e trascinati verso un destino di stenti dietro pagamento di migliaia di […]