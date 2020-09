Coronavirus: 22 casi in Trentino

1957 in totale i tamponi eseguiti

Trento – Sono complessivamente 22 i casi di contagio da Covid registrati oggi in Trentino. Di questi, 9 riguardano persone sintomatiche, fra cui un minorenne , 8 di esse con sintomi lievi e una con sintomi di media intensità.

Altre 13 persone asintomatiche sono state individuate con la consueta attività di screening. Salgono quindi complessivamente ad 8 le persone ricoverate per Coronavirus, nessuna in rianimazione. 1957 in totale i tamponi eseguiti, di cui 1082 dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e 875 da Fem.