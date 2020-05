Coronavirus: 19 casi e 2 decessi in Trentino. Via libera alle riaperture del 18 maggio e ok a spostamenti in Veneto

Sono 19 i casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 8 dei quali con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni e 11 altri casi individuati anche con screening sierologico. I decessi sono 2, uno avvenuto in ospedale a Trento e uno a Rovereto. Quest’ultimo era un utente Rsa

Trento – Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale a 5.284, di cui 456 sono deceduti e 3.568 guariti.

Sono 53 i pazienti ricoverati nei vari ospedali del Trentino, di questi 8 i pazienti in terapia intensiva. Sono 583 i pazienti curati a domicilio. Sempre a domicilio si segnala il caso di un minorenne.

I tamponi effettuati oggi sono stati 1610, di questi 720 da APSS, 798 da Cibio e 92 da FEM.

In merito ai controlli nella giornata di ieri sono stati fatti su 1.518 persone, 8 i sanzionati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali sono stati controllati 707 attività, non si registrano sanzioni.

Via libera alle riaperture

Coronavirus: approvata la delibera per le nuove aperture dal 18 maggio. Come annunciato dal presidente Maurizio Fugatti ieri sera, la Giunta provinciale di Trento si è riunita stamani in seduta straordinaria per approvare la delibera che dà attuazione all’articolo 34 della legge provinciale 3 approvata d’urgenza domenica scorsa dal Consiglio provinciale.

