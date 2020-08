Coronavirus: 182 positivi in azienda nel Trevigiano

Su 560 test in impianto agroalimentare Aia. Tutti asintomatici. Il sindaco di Vazzola all’Adnkronos: “Esclusa categoricamente la zona rossa”

NordEst (Adnkronos) – Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di lavoratori per turno.

Sono le decisioni assunte nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la gestione del focolaio di contagi Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia.

Nel sito, in cui operano 700 addetti fra operatori diretti e maestranze dell’indotto, ad oggi risultano 182 casi di positività sui 560 test eseguiti (le persone mancanti sono assenti in generale per ferie), tutti asintomatici e in regime di quarantena.

