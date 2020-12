Coronavirus: 16 morti in Trentino, confermata riapertura scuole il 7 gennaio. In Alto Adige 10 decessi, 2 anche a Feltre

Altri 38 positivi sono stati rilevati sulla base di 297 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 251 nei normali reparti ospedalieri, 146 nelle strutture private convenzionate, 67 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes e 30 in reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.908, mentre i guariti sono complessivamente 14.299 (221 in pù rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.427 persone (10 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.