Coronavirus: 15 nuovi casi positivi in Alto Adige

Ancora in aumento per persone in quarantena obbligatoria

Bolzano – Altre 15 nuove infezioni da coronavirus, su 1.109 tamponi effettuati, sono state identificate nelle ultime 24 ore dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il numero delle persone risultate positive al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale, quindi, a 2.717.

Attualmente, si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 614 persone, 55 in più rispetto ai dati forniti ieri. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 8 pazienti affetti da Covid-19, mentre due sono assistiti nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano.

Si tratta di due pazienti tornati in terapia intensiva dal reparto normale a causa dell’aggravarsi delle loro condizioni.

Le persone guarite sono 2.323 (5 in più rispetto ad ieri). A queste si aggiungono 875 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

In breve

E’ trascorsa tranquilla la nottata all’interno del Centro di accoglienza migranti di Casier (Treviso), collocato all’interno dell’ex Caserma Serena, dove sono riscontrati tra gli ospiti e il personale della coop che gestisce la struttura 131 casi di positività al Covid su 330 persone sottoposte allo screening. Tutti i positivi sono stati isolati e posti in quarantena.