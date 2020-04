Coronavirus: 10 decessi in Alto Adige, 1.653 i contagiati

I sanitari positivi sono 181, più 10 medici di base e 2 pediatri. Sono 11 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) e in Germania (Lipsia)

Bolzano – Altri 10 morti per Covid 19 in Alto Adige. Sono attualmente 1.653 le persone risultate positive al Covid 19 in Alto Adige, 156 le persone decedute in totale (ieri erano 146), di cui 105 negli ospedali e 51 nelle case di riposo, e 214 quelle guarite. I dati sono stati diffusi dall’Azienda sanitaria altoatesina. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno esaminato 678 tamponi, 42 dei quali sono risultati positivi. Sulla base di questi numeri, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 1.653.

A livello provinciale sono stati finora effettuati dall’Azienda sanitaria complessivamente 15.728 tamponi su 8.338 persone. Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 181. A questi si aggiungono 10 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Sono ricoverati 218 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco. Altre 63 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono ritenuti casi sospetti. Sono invece 48 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.