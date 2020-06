Coronavirus: 1 positivo e 2 ricoveri in Trentino, in Alto Adige 2 positivi su 594 tamponi fino a sabato 27 giugno

La situazione in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Cresce anche sabato, seppur di poco, il numero dei contagiati da Covid 19 in Trentino. Le attività di monitoraggio, che rimangono sempre molto sostenute – informa una nota – hanno permesso di individuare infatti 1 nuovo caso: non si tratta di un minorenne né di un ospite di Rsa. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre che salgono a 2 le persone ricoverate in ospedale per il Coronavirus. Sempre a zero il dato sui nuovi decessi. Molto alto invece quello relativo ai tamponi: 413 quelli analizzati da Apss, 691 da Cibio e 534 dalla Fem per un totale di 1.638.

Il numero delle persone positive al test del Coronavirus in Alto Adige è quindi 2.636. A livello provinciale l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige informa che ad oggi ha effettuato in totale 83.040 tamponi su 40.235 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19. Sono 10 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell’Azienda sanitaria. Una persona è ricoverata in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere in Alto Adige mentre non vi è più alcun paziente Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all’estero. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali sale quindi a 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano quindi complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.