Coro Sass Maor, 45 anni insieme: sabato 16 novembre alle 20.45 in Auditorium

Posted on

Controlli nei giorni delle festività pasquali Borgo Valsugana (Trento) – La compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana, durante controlli straordinari del territorio, disposti dal comando provinciale di Trento per le festività pasquali, ha denunciato otto persone per guida in stato di ebbrezza. Sabato notte al 112 sono giunte più segnalazioni di persone che sulla statale […]