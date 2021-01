Coppia scomparsa a Bolzano: indagato il figlio che si difende

L’appartamento della famiglia è stato posto sotto sequestro. Benno resta a piede libero. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma la svolta sembra sia arrivata da una testimonianza

Bolzano – Svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni spariti nel nulla due settimane fa. La procura di Bolzano ha indagato il figlio Benno, di 30 anni che però si difende dall’accusa.

L’appartamento in via Castel Roncolo, nel quale i coniugi vivevano con il figlio, è stato posto sotto sequestro su ordine dei pm Igor Secco e Federica Iovene. Benno Neumair è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per il momento non è stata adottata nessuna misura cautelare nei sui confronti.

L’attenzione dei Ris ora si concentra anche sulla vettura della famiglia. Benno Neumair resta comunque a piede libero. Per il momento non è stata adottata nessuna misura cautelare nei sui confronti.

“Benno è devastato per la scomparsa dei suoi genitori”, racconta il suo legale, l’avvocato bolzanino Flavio Moccia, un amico di famiglia. “Le ultime due settimane – ha aggiunto – sono state terribili, dovendo vivere nell’incertezza su cosa sia capitato ai sui genitori”.

Secondo il legale, l’avviso di garanzia “è un atto dovuto a tutela del cittadino”, anche se definisce “fantasiosa” la ricostruzione degli inquirenti che avrebbe portato all’iscrizione nel registro degli indagati del giovane, insegnante e appassionato di culturismo.