Coppa Italia Gamma a Tarvisio, vittorie di Noeckler e Debertolis

Titoli italiani staffette under 16 a Friuli Venezia Giulia e Alpi Occidentali

NordEst – Terza e ultima giornata di gare sulla pista di Tarvizio (Ud), disputate sotto una fitta nevicata mista a pioggia e vento con l’organizzazione del Bachmann Sport College in collaborazione con Sci CAI Monte Lussari e lo Sci Club Weissenfels.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Gamma Senior, la 15 km maschile in tecnica classica è stata vinta da Dietmar Noeckler con il tempo di 41’08″9, con il quale ha preceduto di 35″5 Simone Daprà e di 44″7 Maicol Rastelli. Fuori dal podio Paolo Ventura, Mattia Armellini e Giovanni Ticcò. Tra le donne successo di Ilaria Debertolis in 33’18″8 davanti a Greta Laurent (staccata di 31″5) e Maria Eugenia Boccardo (terza a 1’10″2). Quarta Michaela Patscheider, quinta Federica Cassol e sesta Laura Colombo.

La giornata assegnava anche i titoli nelle staffette dei Campionati Italiani allievi nella categoria under 16. In campo femminile il Friuli Venezia Giulia (Desiree Ribbi/Giorgia Romanin/Aurora Baron ha preceduto Alpi Occidentali e Alto Adige, la classifica maschile ha premiato le Alpi Occidentali (Barale/Romanio/Carollo) con 30″ di vantaggio sulle Alpi Centrali (Bianchi/Pozzi/Matli), terzo posto a 1’16” per il Trentino (Longhi/Ferrari/Romagna).