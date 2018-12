Coppa del Mondo di Cucina, medaglia d’oro per lo chef artista primierotto Marco Zugliani alla “Culinary world cup” 2018 in Lussemburgo

Print This Post

Per cinque giorni, ExpoGast, una delle fiere culinarie più importanti al Mondo, ha riunito il mondo della gastronomia per celebrare l’arte della cucina. 45000 presenze, un pubblico entusiasta riunito per ammirare vera e propria arte di chef provenienti da tutto il mondo

NordEst – Nuovo grande successo per lo chef primierotto Marco Zugliani alla Coppa del Mondo di cuicina. La competizione culinaria organizzata da Vatel Club Luxembourg nei 5 giorni riunisce membri della giuria carismatica, più di 100 squadre internazionali selezionate in competizione per gli ambiti premi. Questo concorso molto atteso è il momento clou con cadenza quadriennale. Nuovo grande successo perLa competizione culinaria organizzata da Vatel Club Luxembourg nei 5giorni riunisce membri della giuria carismatica, più di 100 squadre internazionali selezionate in competizione per gli ambiti premi. Questo concorso molto atteso è il momento clou con cadenza quadriennale. La Coppa del Mondo culinaria E’ una delle più grandi e importanti competizioni culinarie del mondo. Circa 75 diverse nazioni dei cinque continenti. Sessanta team nazionali ed oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali sono stati ospiti a Lussemburgo dal 24 al 28 novembre, per celebrare un festival gastronomico che soddisfa i più alti standard.

Un sacco di tendenze culinarie condivise con più di 8.000 professionisti, si concentrano su pratiche alimentari salutari, nuovi movimenti e correnti per solleticare sia le papille gustative, sia la vista. Una cucina buona e bella quindi, per soddisfare sia gli intenditori sia i semplici ammiratori.

“La dea della Luna”

In questa grande manifestazione lo chef Marco Zugliani, primierotto di origine – ma da tempo vive in Emilia-Romagna –, si è aggiudicato la medaglia d’oro con una scultura realizzata in pasta di mais e dal titolo”Dea della Luna”.

Marco Zugliani non é nuovo a questi traguardi, già nel 2010 si aggiudicò la medaglia d’ argento, nel 2014 la medaglia d’ oro sempre al Mondiale di cucina artistica, e una medaglia d’ argento nel 2012 e una d’ oro nel 2016 alle Olimpiadi culinarie.