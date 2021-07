Cooperazione trentina, produzione del settore a 3 miliardi

Posted on

La parola “verità” ha illuminato la ‪piazza di Fiumicello (Udine). Molte le persone scese in piazza per ricordare Giulio Regeni NordEst – E’ composta da 4 mila piccole candele, appoggiate a terra, su un’aiuola, una accanto all’altra. Mille per ogni anno passato senza conoscere la verità su Giulio Regeni. Il 25 gennaio 2016 alle 19.41 […]