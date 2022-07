Coop Transacqua, taglio del nastro con l’Assessore Tonina per il rinnovato punto vendita

Transacqua (Trento) – Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per il rinnovato negozio della Famiglia Cooperativa di Primiero a Transacqua. Nel corso dell’evento inaugurale sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il vicepresidente e assessore alla cooperazione della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, il quale ha sottolineato: “Se siamo qui oggi a festeggiare – ha precisato – lo dobbiamo a tutti i soci e gli amministratori che hanno creduto e dato fiducia, ancora una volta, al movimento cooperativo, investendo risorse e energie nel proprio territorio. La lezione che ci ha insegnato l’emergenza sanitaria è che le cooperazione e, in particolare quelle di consumo, possono ancora avere un ruolo strategico per la propria comunità e il territorio di riferimento. È però la famiglia cooperativa fatta di persone e valori, il punto di forza dal quale ripartire giorno dopo giorno”, ha concluso Tonina.