Coop Primiero, solidarietà dalle Acli ai lavoratori

“Le Acli di Primiero esprimono vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori e alle loro famiglie per il difficile momento che stanno vivendo in seguito all’ordinanza di chiusura della sede della Cooperativa di Primiero”

Primiero (Trento) - “Esprimiamo preoccupazione – scrivono le Acli di Zona in una nota – per questo ulteriore colpo all’economia locale che va ad appesantire la già critica situazione economica in cui versa Primiero da qualche anno. Infatti altre aziende del territorio hanno incontrato difficoltà e già tanti lavoratori hanno perso il lavoro.

Come Acli di Primiero auspichiamo per il futuro un maggior protagonismo locale nelle scelte strategiche e nella definizione di progetti funzionali e corrispondenti ai bisogni e alle reali necessità del territorio tenendo conto della sua particolarità anche dal punto di vista geografico.

Riteniamo importante – continuano le Acli – che il movimento cooperativo torni a perseguire la mission per cui è nato e si è diffusamente radicato: garantire migliori condizioni di vita alle persone e alle comunità.

Questa situazione ci obbliga tutti a una maggiore coesione sociale, a collaborare insieme per trovare fiducia nelle potenzialità di sviluppo del nostro territorio e creare prospettive di lavoro in particolare per i giovani che, da un po’ di tempo, sono costretti ad abbandonare questa Valle.

Una Comunità che perde le sue forze migliori è un segnale di forte preoccupazione per tutti. Infine – concludono le Acli – ci rammaricano non solo i disagi e le ricadute che la chiusura comporterà per residenti e turisti, ma anche l’impatto negativo che tale vicenda avrà su tutto Primiero”.

Acli di Zona Primiero – Vanoi – Mis